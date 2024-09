Un motocycliste perd la vie à Saint-Modeste 

Un motocycliste d’une trentaine d’années a perdu la vie après avoir percuté un orignal, vendredi soir, à Saint-Modeste.

Selon la Sûreté du Québec, les services d’urgence ont été appelés à intervenir à l’intersection de la route de l’Église Sud et du chemin du Fronteau vers 20 h 15. Le décès de la victime, un homme de 33 ans, a été confirmé sur place.

Une deuxième personne d’âge mineur prenait place sur la moto. Elle a été transportée au centre hospitalier pour traiter des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie.

La SQ confirme qu’un policier formé en enquête collision a été dépêché sur les lieux pour procéder à l’analyse de la scène et déterminer les causes et circonstances de l’accident.

D’autres détails suivront…