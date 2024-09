Accident sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup

On aurait dit qu’une tempête a tout renversé dans la cour du CPE Les Calinours de Témiscouata-sur-le-Lac au cours de la nuit du 3 au 4 septembre. Une dizaine de fenêtres ont été fracassées et des jouets ont été endommagés et répandus de long en large sur le terrain du service de garde. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de ...