Le CPE Les Calinours de Témiscouata-sur-le-Lac est victime de vandalisme

On aurait dit qu’une tempête a tout renversé dans la cour du CPE Les Calinours de Témiscouata-sur-le-Lac au cours de la nuit du 3 au 4 septembre. Une dizaine de fenêtres ont été fracassées et des jouets ont été endommagés et répandus de long en large sur le terrain du service de garde.

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Témiscouata ont été appelés vers 23 h 30 sur la rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac, par un citoyen qui a entendu du tapage dans le secteur.

Ils ont procédé à l’arrestation d’une femme de 23 ans qui se trouvait sur place. «Elle a été interrogée par les policiers et libérée par la suite. Elle pourrait faire face à des accusations de méfaits», indique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies.

Le directeur du CPE les Calinours, Denis Blais, explique que des travaux étaient en cours pour changer la clôture qui ceinture l’installation. L’accès au terrain du CPE de Témiscouata-sur-le-Lac était donc illimité au cours de la nuit.

Selon une évaluation sommaire des dégâts qui a été réalisée au cours de l’avant-midi, les dommages seraient supérieurs à 5 000 $. «La personne a été prise sur le fait. Nous avons porté plainte à la Sûreté du Québec ce matin», ajoute Denis Blais.

Ce dernier a été avisé des méfaits au cours de la nuit. Il a contacté un expert en sinistres de Dégelis afin de sécuriser l’installation. Le CPE Les Calinours de Témiscouata-sur-le-Lac a ouvert ses portes malgré tout ce matin, avec une gestion des lieux particulière étant donné la situation actuelle.