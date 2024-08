Une machinerie agricole s’enflamme à Saint-André-de-Kamouraska 

Les pompiers du Service de sécurité incendie KamEst ont été appelés à intervenir sur le rang 2 Est de Saint-André-de-Kamouraska, non loin de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, après qu’une machinerie agricole se soit enflammée vers 16 h. Quelques heures plus tard, ils étaient toujours au travail afin de circonscrire la propagation.

Selon Robin Laplante, directeur du SSI KamEst, une enrobeuse servant à enrubanner des balles de pailles a pris feu, alors qu’elle était utilisée. Rapidement, les flammes se sont propagées au boudin.

À l’arrivée des pompiers, les flammes étaient apparentes et le brasier prenait vite de l’ampleur. Une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres, notamment du village de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, ainsi que de l’autoroute 20.

«Il y a eu une défectuosité au niveau du système hydraulique de la machine», a expliqué M. Laplante, vers 18 h 30. «L’agriculteur a tenté de freiner la propagation avec son tracteur, mais le mal était fait. La paille était très sèche alors le feu s’est rapidement propagé.»

Une pelle mécanique a été appelée sur place afin d’appuyer les pompiers dans le travail d’extinction. L’aspect très compact de la paille a ralenti le travail des sapeurs. «L’important, c’est vraiment de venir bien imbiber le matériel et la machinerie va nous aider à bien l’étendre. On s’attend toutefois à des reprises de foyers, ce soir, cette nuit et peut-être même demain», a souligné le directeur incendie.

Notons qu’aucun bâtiment n’était situé à proximité du lieu d’incendie, mais des pertes ont naturellement été observées du côté de la récolte et de la machinerie elle-même.

Rencontrés sur place, les propriétaires ont préféré regarder la situation avec philosophie. Personne n’a été blessé.