Violence conjugale : Jacques Junior Michaud déclaré coupable

Un accusé de 36 ans, Jacques Junior Michaud, a été déclaré coupable à la fin juillet de voies de fait causant des lésions corporelles, agression sexuelle, séquestration et menaces, dans un contexte de violence conjugale.

Les faits se sont déroulés le 28 octobre 2022, à Pohénégamook. À ce moment, l’accusé devait récupérer ses biens chez la plaignante à la suite de leur rupture. Il prévoyait passer le weekend chez elle avec leur enfant, mais la situation a viré au cauchemar.

Jacques Junior Michaud arrive sur place en état d’ébriété. Il casse un téléphone cellulaire et celui de la maison, frappe la plaignante, lui inflige des lésions en l’étranglant et la séquestre. Il fracasse la fenêtre de la porte d’entrée pour s’introduire par effraction dans la maison.

La juge Luce Kennedy a conclu que l’accusé a appliqué intentionnellement de la force sur la plaignante et que ses blessures nuisent à son bien-être et à sa santé. Les rapports médicaux attestent que la victime présente des lésions partout sur son corps. Selon les pièces déposées en preuve lors du procès, la victime a le visage tuméfié et de la vitre recouvre le sol dans l’entrée de la résidence. Le Tribunal conclut qu’il s’est acharné sur elle.

Michaud l’agresse sexuellement et menace de tuer son chien. «L’accusé est en état d’ébriété, enragé noir, agressif et extrêmement violent», résume le Tribunal dans une décision datée du 23 juillet. Il a tenté de soulever une défense d’intoxication volontaire avancée afin d’expliquer pourquoi il avait menacé de tuer le chien de la plaignante.

Le retour en cour de Jacques Junior Michaud est prévu le 8 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup pour l’imposition de sa sentence. L’accusé est détenu depuis le mois d’aout 2023. Un rapport présentenciel a été demandé.