Une voiture fauche un feu de circulation à Rivière-du-Loup 

Une collision est survenue entre un cyclomoteur et une minifourgonnette à l’intersection des rues Amyot et Frontenac à Rivière-du-Loup vers 14 h 45 le 29 juillet. L’occupant de la mobylette a été transporté de manière préventive à l’hôpital. Les causes et circonstances entourant l’accident sont inconnues. Une ambulance, une autopatrouille et ...