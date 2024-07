Disparition de Jeremy Ringuette : les efforts se poursuivent 

Voilà maintenant quatre jours, soit plus de 96 heures, que Jeremy Ringuette, un jeune homme du Haut-Madawaska, est porté disparu. Hier, le 16 juillet, un poste de commandement de la Sûreté du Québec a été établi à Dégelis et les recherches se poursuivent dans un secteur boisé non loin de la frontière avec le Nouveau-Brunswick.

C’est la Gendarmerie royale du Canada qui est responsable du dossier, mais elle compte désormais sur l’appui et le soutien de la Sûreté du Québec. Les autorités poursuivent leurs efforts afin de retrouver l’homme de 21 ans, assure-t-on.

Jusqu’ici, la GRC affirme avoir suivi plusieurs pistes, mais celles-ci n’ont pas permis de localiser le disparu. Ce mercredi, plusieurs effectifs sont toujours mobilisés, tant à pieds qu’à l’aide de véhicules tout-terrain.

Selon les informations préliminaires, Jeremy Ringuette avait traversé la frontière québécoise peu de temps après son départ de son domicile. Son VTT a été localisé sur le rang 2, à Dégelis, au lendemain de sa disparition. Son casque avait ensuite été trouvé par des citoyens plus de 450 mètres plus loin, en direction de Saint-Jacques au Nouveau-Brunswick.

Sur les réseaux sociaux, les proches de Jeremy Ringuette ont témoigné de leur inquiétude. Ils n’ont cependant pas perdu espoir de le retrouver. Plusieurs personnes, proches, amis et connaissances, ont d’ailleurs levé la main pour aider aux recherches.

À ce sujet, la GRC sollicite toujours l’aide du public. Elle demande toutefois de ne pas entraver son travail.

Jeremy Ringuette est décrit comme mesurant environ cinq pieds neuf pouces (179 centimètres) et pesant environ 150 livres (68 kilogrammes). Il a les yeux bleus et les cheveux blond foncé. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une casquette de baseball rouge, un chandail à capuchon gris pâle et des chaussures noires. Il pourrait également porter un sac à dos.

Toute personne ayant des renseignements sur ses allées est priée de communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard de la GRC au 506-473-3137.