Disparition d’un homme de 21 ans au Nouveau-Brunswick

Le Détachement de Saint-Léonard de la GRC sollicite l'aide du public pour retrouver un homme de 21 ans de Haut-Madawaska, au Nouveau-Brunswick. Jeremy Ringuette a été vu pour la dernière fois le 13 juillet 2024, vers 10 h 15, près de la rue Des Ormes à Haut-Madawaska.

La police a suivi plusieurs pistes pour tenter de le retrouver, mais sans succès jusqu'à présent. La police et sa famille s'inquiètent de son bien-être. Sur les réseaux sociaux, la mère du disparu, Michelle Francoeur, affirme que le VTT de son fils a été retrouvé sur le rang 2 dans le secteur de Dégelis.

Jeremy Ringuette est décrit comme mesurant environ 5 pi 9 po (179 centimètres) et pesant environ 150 livres (68 kilogrammes). Il a les yeux bleus et les cheveux blond foncé. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une casquette de baseball rouge, un chandail à capuchon gris pâle et des chaussures noires. Il pourrait également porter un sac à dos.

Toute personne ayant des renseignements sur ses allées est priée de communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard de la GRC au 506-473-3137.