Un délai demandé pour l’évaluation psychiatrique de Steve Chassé

Un délai supplémentaire de 30 jours a été accordé à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal afin de compléter l’évaluation psychiatrique de Steve Chassé, accusé de meurtre prémédité. Cette démarche vise à déterminer la responsabilité criminelle de l’accusé au moment de la perpétration de l’infraction qui lui est reprochée.

L’évaluation de Steve Chassé avait été demandée conjointement par l’avocat de la défense, Me Félix-Antoine Doyon et par la procureure de la Couronne, Me Annie Landreville.

Le quadragénaire fait face à plusieurs accusations qui ont découlé d’une intervention policière menée les 11 et 12 octobre à Cacouna. Il est accusé du meurtre d’un septuagénaire, d’outrage à un cadavre et de tentative de meurtre envers deux policiers. Le dossier devrait revenir devant le tribunal le 12 aout pour la suite des procédures judiciaires.