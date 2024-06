Pornographie juvénile: un homme de Saint-André-de-Kamouraska arrêté

Un citoyen de Saint-André-de-Kamouraska, Nicolas Lebel, a été arrêté le 20 juin dernier en lien avec de la pornographie juvénile. Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse.



L’homme de 30 ans a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup afin de faire face à des accusations de possession de pornographie juvénile et d’avoir accédé à de la pornographie juvénile. L'accusé a été libéré et reviendra devant le tribunal le 12 aout.



La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski a mené l'opération en collaboration avec des enquêteurs spécialisés en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet ainsi qu'avec les enquêteurs de la MRC de Kamouraska.

Le public est invité à signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l’adresse suivante : cyberaide.ca.