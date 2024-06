Quatre perquisitions ont été menées par les policiers de la Sûreté du Québec à Rivière-du-Loup le mercredi 12 juin en début de soirée. Les deux résidences et les véhicules ciblés se trouvent sur les rues Prévost et Témiscouata. Sur les lieux, trois personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'un homme de 43 ans, et deux femmes âgées de 46 et 30 ans. ...