Perquisitions sur les rues Prévost et Témiscouata à Rivière-du-Loup

Quatre perquisitions ont été menées par les policiers de la Sûreté du Québec à Rivière-du-Loup le mercredi 12 juin en début de soirée. Les deux résidences et les deux véhicules ciblés se trouvent sur la rue Prévost et Témiscouata.

Sur les lieux, trois personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'un homme de 43 ans, et deux femmes âgées de 46 et 30 ans. Les trois suspects sont tous de Rivière-du-Loup. Ils ont ensuite été libérés pour la suite des procédures. Ces derniers pourraient répondre de plusieurs accusations en matière de trafic et de possession de stupéfiant ainsi qu’en lien avec la possession d’arme prohibée.

Un maitre chien a aussi été appelé à se rendre sur les lieux des perquisitions. Des quantités de cocaïne, de cannabis illicite, de méthamphétamine et de hachich ont notamment été retrouvées sur place.

BILAN DE LA PERQUISITION

Environ 130g de cannabis illicite ;

Environ 35g de cocaïne ;

Environ 850 comprimés de méthamphétamine ;

Environ 10 comprimés de médicament d’ordonnance ;

Environ 5 grammes de hachich ;

Un montant d’argent comptant ;

Divers équipements servant au trafic de stupéfiants ;

Deux armes prohibées;

Une arme de chasse

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.