Introduction par effraction: quatre suspects arrêtés à Rivière-du-Loup

Quatre suspects ont été arrêtés samedi soir après s'être introduits par effraction à l'intérieur de la Maison du Sacré-Cœur qui se trouve sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup. Leurs intentions pour la soirée semblent claires, des feux d'artifice ayant été retrouvés sur les lieux.

Alertés par les propriétaires qui venaient de surprendre le quatuor, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont rapidement procédé à l'arrestation de quatre individus, dont trois venaient de prendre la fuite. Un homme de 19 ans de Saint-Paul-de-la-Croix, un homme de 18 ans de Rivière-du-Loup ainsi que deux personnes d’âge mineur ont tous été arrêtés et libérés pour la suite des procédures.

L'un d'eux a été arrêté dans le périmètre de l'édifice, les trois autres ont été appréhendés alors qu'ils se trouvaient sur la rue Joly, à proximité de la Maison du Sacré-Cœur et par où il y est possible d'y accéder.

Un témoin a aperçu les quatre individus s'introduire à l'intérieur du bâtiment. En moins de trois minutes, les propriétaires étaient sur les lieux où ils ont surpris le quatuor. Une fenêtre a été fracassée et des feux d'artifice ont été retrouvés sur les lieux.

Rappelons que l’homme d’affaires Mario Chapdelaine essaie depuis plus de 20 ans d’avoir les autorisations nécessaires de la part de la Ville de Rivière-du-Loup afin de convertir la Maison du Sacré-Cœur en logements haut de gamme. L'ancien orphelinat n'est plus occupé, mais on y retrouve de nombreuses caméras de surveillances.