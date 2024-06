Une maison ravagée par les flammes à Saint-François-Xavier-de-Viger 

Une résidence unifamiliale de Saint-François-Xavier-de-Viger a été complètement détruite par un violent incendie qui s’est déclaré le 2 juin vers 9 h. Malgré le travail des pompiers, la maison est une perte totale.

À l’arrivée des sapeurs, sur le 8e-et-9e rang, l’embrasement était généralisé. Les équipes ont adopté une stratégie défensive, priorisant la sécurité des hommes et la protection de la forêt située non loin.

Selon le directeur incendie Yvan Rossignol, le fil d’entrée électrique d’Hydro-Québec, toujours sous tension et tombé au sol à proximité de la maison, a également compliqué la tâche des pompiers en début d’intervention. La maison n’aurait cependant pas pu être sauvée, le brasier s’étant déjà trop propagé.

«On a commencé les opérations plus en arrière. On contournait le poteau pour attaquer de l’autre côté», a raconté M. Rossignol, lundi matin. «Hydro-Québec s’est déplacé rapidement, mais l’incendie était déjà très avancé. C’était même difficile de s’avancer, la chaleur était rayonnante.»

Le propriétaire de la maison était à l’extérieur lorsque le feu a pris naissance. Quand il a réalisé ce qui se passait, il était déjà trop tard. Heureusement, il n’a pas été blessé.

Les informations préliminaires laissent croire qu’une défectuosité du four à bois pourrait être à l’origine du brasier. Une recherche et cause sera entamée afin de confirmer les causes et circonstances.

Les pompiers des casernes de Saint-Épiphane, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Clément et Saint-Paul-de-la-Croix ont été appelés à se déplacés pour cet incendie. Les opérations se sont déroulées rondement. L’approvisionnement en eau n’a pas été un problème.