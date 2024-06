Incendie sur la rue de la Cour à Rivière-du-Loup

Accusé du meurtre d’un septuagénaire et d’outrage à un cadavre au cours du mois de septembre 2023 à Cacouna, Steve Chassé devra se soumettre à une évaluation psychiatrique à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal au cours des prochaines semaines. Cette demande a été adressée conjointement par l’avocat de la défense, Me Félix-Antoine Doyon et par ...