Un motocycliste victime d’une embardée à Rivière-du-Loup 

Un accident de moto est survenu à l’angle des rues Hayward et Edward Blake, à Rivière-du-Loup, ce mardi 28 mai en fin d’après-midi vers 16 h. Le conducteur, un homme d'une vingtaine d'années, a été grièvement blessé et transporté au centre hospitalier.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Camille Savoie, on craint pour sa vie. La victime aurait perdu la maitrise de sa moto dans une courbe. Un policier spécialisé en enquête collision a été demandé sur les lieux afin de procéder à l'analyse de la scène d'accident. Son travail sera d'établir les causes et les circonstances qui ont mené à l'embardée.

Selon des témoins, le conducteur de la moto circulait en direction ouest, sur la rue Hayward, lorsqu’il a été victime d’une sortie de route. Rapidement, un voisin s’est précipité pour lui porter secours. Il a été rejoint par un couple qui circulait en auto et un autre résident du secteur.

Premiers répondants, policiers et ambulanciers ont été appelés à se rendre sur les lieux. La rue Hayward a été bloquée à la circulation afin que les autorités puissent faire leur travail.