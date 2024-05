Disparition de Dany Côté : un poste de commandement sera installé à Rivière-Bleue

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski mettra en place un poste de commandement mobile, le mercredi 29 mai, dans le stationnement de l’église à Rivière-Bleue afin de poursuivre l’enquête en lien avec la disparition de Dany Côté, 53 ans.

La Sûreté du Québec invite toutes les personnes qui détiennent de l’information à venir rencontrer, de façon confidentielle, les enquêteurs sur place entre 8 h et 17 h ou à communiquer avec ceux-ci au 310-4141.



Dany Côté a été vu pour la dernière fois le 11 août dernier sur la rue Frontière Ouest à Rivière-Bleue, alors qu’il se déplaçait à pied. Il portait alors un jeans et une veste grise/bleue. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.



DESCRIPTION

Taille : 1,75 m (5 pi 9 po)

Poids : 61 kg (135 lb)

Cheveux : Gris

Yeux : Brun

Particularité : Auriculaire gauche coupé



Toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.



Numéro d’événement : 281-230821-005