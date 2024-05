Incendie dans un atelier à Pohénégamook

Un bâtiment situé au 575, route de la Providence du quartier Sully de Pohénégamook a été lourdement endommagé par les flammes tôt dans la nuit du jeudi 23 mai. L'intervention rapide des pompiers de Pohénégamook et de Rivière-Bleue a heureusement permis d'éviter la propagation du feu à un atelier de carrosserie situé à quelques mètres seulement.

«À notre arrivée, le feu brulait à l'extérieur et s'était propagé au comble. Il fallait faire vite avec la présence d'un garage de débosseleur à proximité. Il y avait la présence de produits dangereux comme des solvants», raconte le directeur du Service de sécurité incendie de Pohénégamook, Dean Thériault.

Heureusement, personne n'a été blessé et les dommages ont été limités au premier atelier. Des travaux de nettoyage par projection de sable venaient d'être effectués. « Il y a eu un problème électrique la veille et l'électricien était venu», ajoute le directeur. Un problème électrique pourrait donc être en cause.

Au total, près d'une vingtaine de pompiers sont intervenus. L'intervention s'est étirée sur près de quatre heures.