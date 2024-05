Vandalisme au Parc de l’aventure basque en Amérique de Trois-Pistoles

Un ou des vandales se sont introduits dans le Parc de l’aventure basque en Amérique (PABA) à Trois-Pistoles, dans la nuit du 13 au 14 mai. Sur leur passage, ils ont brisé en éclats une grande vitre afin d’entrer dans le bâtiment. Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec, confirme la Ville de Trois-Pistoles.

La semaine dernière, des équipes de bénévoles de la Ville et des clubs de pelote basque et maritime ont participé à une corvée de nettoyage à l’intérieur du PABA la semaine dernière, en prévision d’une réouverture partielle du bâtiment cet été.

Pour le moment, le travail qui a été accompli bénévolement n’a pas été saccagé. Le 13 mai, un employé du service des travaux publics de la Ville a constaté un premier bris. «Le lendemain matin, j’ai eu un feeling. Je me suis rendu sur place et j’ai constaté qu’une vitre de 4 pieds par 8 pieds avait été fracassée», relate le coordonnateur au développement de la Ville de Trois-Pistoles, Simon Croz.

La Sûreté du Québec s’est rendue sur place le 14 mai afin de constater les différents bris et d’ouvrir une enquête. Selon les signes d’effraction constatés sur les lieux, une ou plusieurs personnes sont entrées à l’intérieur du bâtiment, l’ont complètement traversé et elles sont ressorties par une porte de sortie de secours qui ne s’ouvre que de l’intérieur, résume M. Croz.

En 2023, d’autres bris avaient été rapportés à la Sûreté du Québec par la Ville de Trois-Pistoles. Des intrus étaient entrés et avaient allumé un feu. Le doute plane à savoir si ce sont les mêmes individus qui ont commis les bris il y a quelques jours.

«Nous avons des inquiétudes concernant d’autres dommages qui pourraient être faits au bâtiment. Ça demande du nettoyage et des frais en lien avec le remplacement de la vitre. Présentement, il y a beaucoup d’énergies de plusieurs personnes investies pour la réouverture. On veut que des choses se passent au PABA, mais pas des effractions et du vandalisme», déplore Simon Croz.

La Ville de Trois-Pistoles procédera au cours des prochains jours à l’installation de caméras sur certaines de ses propriétés. Ces gestes ne changent pas les plans de l’administration municipale concernant la réouverture du PABA cet été afin de dynamiser le secteur du quai.

Par ailleurs, la population pourra accéder à une partie du bâtiment lors d’un premier événement ouvert au grand public le dimanche 23 juin pour les festivités de la Fête nationale du Québec.