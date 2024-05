Tabac de contrebande : près de 500 000 $ d’amendes 

Un homme de Rivière-du-Loup, Francis Beaulieu, devra payer des amendes totalisant 496 837,52 $ pour avoir été reconnu coupable d'infractions liées à la contrebande de tabac. Il a été condamné le 26 mars 2024 par la Cour du Québec, soit près de trois ans après avoir pris sur le coup.

Beaulieu, 59 ans, a été intercepté par des agents de la Sûreté du Québec alors qu'il venait de s'approvisionner en tabac sur la réserve de Kahnawake, située sur la Rive-Sud de Montréal, le 26 juin 2021. La fouille de son véhicule et une perquisition à sa résidence ont par la suite permis aux agents de saisir plus de 50 000 cigarettes. En plus des produits du tabac, les policiers ont également saisi 400 $ en argent comptant.

Interrogé, l'individu avait admis avoir vendu deux caisses par mois depuis plus de trois ans, pour un total de 780 000 cigarettes écoulées.

En mars, Francis Beaulieu a plaidé coupable à deux chefs d'accusation auxquels il faisait face. Son permis de conduire sera suspendu pour 15 jours à compter du 21 juillet prochain.

M. Beaulieu fait partie d’un groupe de sept personnes qui ont récemment été reconnues coupables d'infractions liées à la contrebande de tabac. Elles ont été condamnées par la Cour du Québec à payer des amendes totalisant 1 386 149,93 $. La facture de M. Beaulieu est la plus importante imposée cette fois. Les autres fluctuent entre 71 000 $ et 225 000 $.

Selon Revenus Québec, les coupables se sont notamment vu reprocher d’ avoir vendu, livré ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac, d’avoir transporté du tabac destiné à la vente et dont le paquet n'était pas identifié conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac et/ou de ne pas être inscrites auprès de Revenu Québec ou n'être titulaires d'aucun des permis exigés par la loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac.