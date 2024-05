Feu de forêt à Dégelis

Les pompiers de Dégelis sont intervenus pour un feu de forêt dans la Zec Owen le 12 mai vers 10 h 30. Le pire a été évité, mais le Service de sécurité incendie a tenu à appeler la population à la vigilance.

«Nous sommes conscients que le beau temps vous donne le goût de vous faire un beau petit feu, mais auparavant, vous devez demander un permis de brûlage», a souligné le Service sur ses réseaux sociaux.

Contacté par Info Dimanche, le directeur du service, Claude Gravel, a précisé que l’incendie aurait pu dégénérer. «La négligence humaine aurait pu faire qu’on reste là [quelques] semaines». Il soutient qu’il est important de sensibiliser la population aux conséquences de leurs actions.

Le feu aurait commencé après qu’une ou plusieurs personnes aient allumé un petit feu en bordure de la route. Avant de quitter, ils auraient mal éteint le feu. «Avec le vent, des tisons ont remonté dans la forêt et ça a pris dans la mousse et le feuillage», raconte le directeur.

À l’arrivée des pompiers, peu de flammes étaient visibles. En quelques minutes seulement, l’incendie a gagné en intensité avec la levée des vents. «Quand ça a commencé à vouloir prendre de l’ampleur, j’ai fait monter une équipe le plus haut possible pour s’en venir face [au feu]. Avec l’équipe du bas, on l’a comme mis dans une boite», explique M. Gravel. La vingtaine de sapeurs des casernes de Dégelis et Packington, ont donc bien circonscrit le feu.

La portion touchée se trouve dans une zone d’exploitation contrôlée. Ce sont 20 000 pieds carrés, soit environ 1 860 mètres carrés ou un peu moins de 0,19 hectare, de forêt qui ont été atteints par les flammes.

Indiquons que le 10 mai, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a partagé un avis de prudence concernant les dangers de feu de forêt. Le risque au Bas-Saint-Laurent était élevé. À la suite de l’incendie, le Service de sécurité incendie de Dégelis a contacté la SOPFEU qui s’est déplacée et a effectué des vérifications sur les lieux.

Grâce à l’entraide de Packington, Dégelis n’a pas manqué d’eau pendant l’intervention. Claude Gravel souligne que les troupes ont bien travaillé, permettant de vite contrôler de feu et d’éviter le pire. Les pompiers étaient de retour à la caserne vers 14 h 30.