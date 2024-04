Accident mortel à Saint-Cyprien: la poursuite a été de courte durée

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui a ouvert lundi soir une enquête à la suite d’une collision mortelle survenue à 16 h 56 à Saint-Cyprien a dévoilé ce mardi certaines informations préliminaires directement liées aux faits.

On y apprend que le funeste accident est survenu une minute après qu’un patrouilleur de la Sûreté du Québec ait localisé le véhicule d’une personne recherchée par les autorités.

Le policier aurait allumé ses gyrophares et aurait tenté d’intercepter le véhicule à 16 h 55 et à 16 h 56, le véhicule fuyard serait entré en collision avec un autre véhicule. Le BEI précise que c’est le suspect qui a été grièvement blessé, alors que le conducteur du second véhicule n’a pas survécu à l’impact. Son décès a été constaté sur les lieux.

Comme l'a rapporté Info Dimanche lundi soir, 5 enquêteurs du BEI ont été chargés d’enquêter sur les circonstances entourant l’intervention. De plus, les services de soutien d’un corps de police ont été requis, soit le Service de police de la ville de Québec (SPVQ).

L’enquête criminelle parallèle concernant les évènements survenus a été confiée aux enquêteurs du SPVQ.

Rappelons que l'accident est survenu sur la route 293 au sud de la municipalité de Saint-Cyprien, à proximité du Chemin des 7e et 8e rangs. La route 293 a été fermée une douzaine d'heures entre la municipalité et la route 232.

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web au www.bei.gouv.qc.ca/nous_joindre.

Aucune autre information n'est disponible pour le moment.