Capotage à Rivière-du-Loup

Les services d’urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux d’un capotage, le samedi 20 avril vers 23 h sur la rue Fraser, non loin du Club de golf de Rivière-du-Loup. Un véhicule a effectué une sortie de route, puis est entré en collision avec une résidence unifamiliale.

Violent, l’impact a causé des dommages importants à l’avant de la résidence. La galerie, de même que le revêtement extérieur ont été endommagés. Un arbre a également été sectionné.

Les trois occupants du véhicule ont été transportés au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures.

Un policier formé en enquête collision s’est rendu sur les lieux, afin d’analyser la scène et tenter d’établir les causes et les circonstances entourant l’évènement.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, la vitesse pourrait être en cause dans cette collision.

L’enquête est toujours en cours.