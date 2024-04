Deux églises vandalisées à Rivière-du-Loup

Deux églises de Rivière-du-Loup, soit celles de Saint-François-Xavier et de Saint-Patrice, ont récemment été la cible de malfaiteurs. Des graffitis, dont une représentation phallique, ont été dessinés.

Ces actes de vandalisme ont été commis il y au moins trois semaines, selon Lucien Dubé, président de la Fabrique de Rivière-du-Loup.

Sur la façade, près de la porte droite de l’église Saint-François-Xavier un bonhomme sourire a été peint en plus de la forme phallique. Un plus petit graffiti a été effectué sur l’église Saint-Patrice, d’après M. Dubé.

Les méfaits seront effacés le plus tôt possible, engendrant des couts imprévus pour la Fabrique. S’ils n’ont pas déjà été enlevés du côté de Saint-François-Xavier c’est que l’église n’a plus d’eau, précise M. Dubé. La Fabrique a donc dû trouver autre moyen afin de remédier à la situation.

Le président craignait la médiatisation de ces actes de vandalisme croyant qu’elle inciterait plus de malfaiteurs à faire des graffitis : «Plus on parle, plus ça fait de la gloire à ceux qui en font».

Il n’a pas voulu mentionner si une plainte formelle avait été déposée à la Sûreté du Québec. Rappelons que ces dernières années, Rivière-du-Loup a connu plusieurs vagues de vandalisme et a appelé la population au calme plus d’une fois.