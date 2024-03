HarveyCorp envisage déjà une reconstruction de sa centrale hydroélectrique 

L’incendie qui a complètement ravagé la centrale hydroélectrique Hydro-Fraser de Rivière-du-Loup n’a pas découragé l’entreprise propriétaire, HarveyCorp, d’y poursuivre ses activités dans le domaine de l’énergie. Le président et directeur général, Hugues Harvey, a confirmé qu’il envisageait déjà une reconstruction des installations.

Rencontré sur le site de l’incendie, mardi avant-midi, l’homme d’affaires abordait la situation avec philosophie. Heureux que le brasier n’ait pas fait de blessé, et n’ayant peu de contrôle les événements, il souhaitait maintenant regarder vers l’avant.

Présent à Rivière-du-Loup depuis le soir même, M. Harvey n’a d'ailleurs pas caché qu’il envisageait déjà une reconstruction. La bâtisse est une perte totale, mais le reste des infrastructures pourront être réutilisées ou remises à neuf, a-t-il estimé au sujet du barrage et de la conduite d’eau.

«C’est dommage. On ne veut jamais vivre d’incendie, mais c’est fait et on va gérer», a-t-il partagé, confirmant que l’entreprise était assurée.

Une fois la poussière retombée, des opérations de nettoyage seront effectuées. D’autres étapes subséquentes seront ensuite enclenchées. Les employés devraient d’ailleurs être réaffectés aux travaux d’après-sinistre.

Hydro-Fraser est une centrale hydroélectrique privée de 2,3 mégawatts qui a été achetée en 2018 par Harvey Corp, une entreprise dont les activités se concentrent dans les secteurs de l’immobilier industriel, commercial et de bureaux, mais également dans les domaines de l’énergie et de la construction.

La centrale était en opération depuis 1992 au barrage d'une ancienne usine de pâtes et papier qui a été construite près de 100 ans plus tôt en 1904.