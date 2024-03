Un arbre s’embrase dans le parc de l’Amitié 

Un septuagénaire de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Mario Caron, a été déclaré coupable d’avoir distribué et possédé de la pornographie juvénile et d’y avoir accédé, entre le 23 novembre 2021 et 13 septembre 2023. Il a comparu le 21 mars au palais de justice de Rivière-du-Loup. Une perquisition menée à son domicile le 13 septembre 2023 par l’équipe ...