La tempête force la fermeture temporaire de l'autoroute 20

Le ministère des Transports du Québec, en collaboration avec la Sûreté du Québec, annonce la fermeture temporaire de l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup (kilomètre 503) et Notre-Dame-des-Neiges. La route 132 est aussi fermée entre Cacouna et Rimouski.

Cette décision a été prise vers 17 h en raison de la visibilité nulle et d’une chaussée couverte de neige sur cette section du réseau routier. Dans les dernières heures, de nombreuses sorties de route ont été observées dans le secteur. Les agents de la Sûreté du Québec, tout comme les remorqueurs, sont débordés.

Selon Québec511, la tempête complique les déplacements sur l’ensemble du territoire. Les forts vents et la poudrerie empêchent les automobilistes d’avoir une bonne visibilité lors de leurs déplacements sur les grands axes routiers de la région. La présence de lame de neige ouvre également la porte à des pertes de contrôle.

La situation n’est guère mieux sur l’autoroute 85 et la route 185. Plus tôt, sur l’heure du midi, un carambolage monstre impliquant trois véhicules lourds et une douzaine de voitures est survenu à la hauteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata.