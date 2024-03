Prévention aux ventes itinérantes

À la suite de quelques signalements survenus dans les derniers jours notamment dans le secteur de Sainte-Anne-des-Monts, les policiers de la Sûreté du Québec rappellent aux citoyens des différentes MRC de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, quelques conseils de prévention relativement à la vente itinérante.

Certains vendeurs itinérants emploient des tactiques de vente sous pression et s’avèrent très insistants et alarmistes afin d’influencer les consommateurs à acheter un produit ou signer un contrat pour un service qu’ils n’ont pas sollicité.

Devant de telles situations, les citoyens sont invités à faire preuve d’une grande prudence et de bien évaluer ce type d’offre en se posant quelques questions, telles que : Qui a sollicité l’autre en premier?, Pourquoi n’ai-je pas le temps de réfléchir à cette offre?, Pourquoi est-ce que je ne peux parler de cette offre à personne?, Est-ce qu’on me demande de dépenser de l’argent?

Dans tous les cas, il faut demander à la personne de donner son nom et celui de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle représente et de produire une pièce d’identité avec photo et son permis de vendeur itinérant. Ensuite, il faut vérifier auprès de la municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit d’effectuer de la vente itinérante.Il est possible de consultez le registre des entreprises pour valider les renseignements fournis au http://bit.ly/2GdOLT8.

Rappelons qu’il est impératif de ne jamais donner de renseignements personnels ni de copies de factures ou d’états financiers. Il faut éviter de signez des documents et bien lire tout ce qui est écrit en petits caractères. Lorsque sollicitée, une personne a droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.

Pour en apprendre plus sur ses droits, il faut consultez le Bureau d’information aux consommateurs de sa province ou de son territoire – la plupart des provinces et des territoires offrent des lignes directrices dans le cadre de leur loi sur la protection du consommateur. Dans le cas de travaux de rénovations suggérés, il faut vérifier l’entrepreneur sur le site de la régie du bâtiment au https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/construire-ou-renover/entrepreneurs-ayant-des-reclamations-a-leur-dossier/reclamations-en-cours.html

La vente itinérante n’est pas automatiquement une fraude, mais peut servir de prétexte à des personnes malintentionnées. Mentionnons que la fraude est un acte criminel par lequel une personne, par supercherie, mensonge ou autre moyen, soutire à une autre personne des biens, des services ou de l’argent. «Faites preuve de vigilance : si l’on vous fait une offre trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas!», indique la SQ.



La Sûreté du Québec invite donc le public à être vigilant en lien avec ce type de sollicitation et rappelle aux citoyens que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. Si vous croyez avoir été victime de fraude, contactez votre service de police local.