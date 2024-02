Le Lave-auto Cartier de Rivière-du-Loup victime de vol

Deux suspects se sont introduits dans le Lave-auto Cartier de Rivière-du-Loup peu avant 4 h du matin le 19 février afin de voler les boites de monnaie des deux espaces de lavage.

Dans des vidéos de caméras de surveillance publiées par les propriétaires sur les réseaux sociaux, on peut voir deux suspects vêtus de chandails à capuchon noirs entrer dans le lave-auto à bord d'une voiture blanche.

Pendant que l’un (qui porte des souliers rouges) utilise un pied de biche pour repartir avec la machine, l’autre fait le guet en regardant par la fenêtre. L'un des suspects a des tatouages sur la main gauche et dans le cou.

«C’est un client ce matin qui est venu m’avertir que les machines n’étaient pas en fonction, il restait juste les fils sur le mur. Tout était arraché», raconte le propriétaire du commerce, Christian Sirois.

Selon d’autres photos que ce dernier a partagées sur les réseaux sociaux, un suspect utilise une meuleuse d’angle pour endommager le dispositif qui recueille l'argent des clients.

Christian Sirois explique que les machines sont vidées de leur monnaie à chaque soir. La plus grande valeur du vol est la machine elle-même, qui vaut plusieurs milliers de dollars. «Il faut que je me vire de bord et que j’essaie d’en trouver d’autres qui acceptent les cartes de guichet. Ça permet d’éviter les vols, mais ça vient avec de gros frais», ajoute M. Sirois.

Pour le moment, il tente de trouver une machine usagée afin de remettre son commerce en opération rapidement. Christian Sirois envisage aussi de solidifier les machines dans le sol du garage, ce qui rendrait leur vol impossible dans le futur. Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, confirme qu'une enquête est présentement en cours concernant une série d'introduction par effraction et de vols dans la région. Deux autres lave-autos ainsi qu'un cabanon auraient été cambriolées dans le secteur de Témiscouata-sur-le-Lac au cours des dernières heures.

Toute personne détenant des informations est invitée à communiquer de façon anonyme et confidentielle avec la Centrale de l'information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.