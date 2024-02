Deux fraudeurs arrêtés à Rimouski

La vigilance de citoyens de Rimouski a permis aux policiers de la Sûreté du Québec de procéder à l’arrestation de deux suspects en matière de fraude « faux représentants » le mercredi 14 février. Une femme de 25 ans ainsi qu’un homme de 30 ans pourraient faire face à plusieurs accusations en matière de fraude. Ils ont été libérés pour la suite des procédures.

Les citoyens ont communiqué avec la Sûreté du Québec après avoir reconnu le stratagème frauduleux des suspects. Pour l’instant, ces arrestations permettent de solutionner quatre dossiers de fraude commis sur le territoire de la Mitis ainsi que Rimouski.



Ce type de fraude consiste à recevoir un appel d’une personne s’identifiant faussement comme un policier ou un employé d’une institution financière. Le fraudeur informe la victime que des opérations frauduleuses sont en cours sur son compte bancaire. Le fraudeur demande ensuite les informations personnelles, dont le numéro de compte bancaire ainsi que le numéro d’identification personnelle (NIP) lié au compte. La victime subit par la suite une perte monétaire.



Dans d’autres cas, le fraudeur demande à la victime de mettre ses cartes bancaires, son numéro d’identification personnel (NIP) ou ses économies dans sa boitevaux lettres. Le fraudeur récupère le tout et la victime subit une perte monétaire.



La Sureté du Québec tient à rappeler :



· Résistez à la pression et à l’envie d’agir rapidement;

· Ne donnez pas de renseignements personnels à votre interlocuteur, si vous n’êtes pas en mesure de l’identifier;

· N’envoyez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit à moins d’avoir validé l’identité de la personne ou l’organisme avec lequel vous transigez.

· Les policiers ne communiquent jamais avec des citoyens pour obtenir le versement d’une somme d’argent et n’ont jamais recours à un service de virement d’argent. En cas de doute et avant d’envoyer toute somme d’argent, communiquez avec votre service de police locale.



La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative en matière de fraude peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.