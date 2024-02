Braconnage : des amendes totalisant près de 300 000 $ pour des contrevenants régionaux

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a rendu publique la liste des 90 individus qui devront payer des amendes totalisant un montant de 299 492 $ à la suite de l’opération Effiléfin qui s'est déroulée le 27 février 2020 dans les régions de Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles et L’Isle-Verte.

Le démantèlement de ce réseau de braconnage, qui impliquait près de 200 individus, a nécessité la participation de plus de 140 agents de protection de la faune, selon le ministère. L’enquête avait débuté à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus de citoyens.

Les contrevenants devront payer pour des infractions commises sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, dont la vente, l'achat, la possession illégale et le dépassement des limites de poissons et de gibier, ainsi que la capture illégale de poissons (principalement l'éperlan arc-en-ciel et le bar rayé).

La majorité des dossiers se sont réglés par la transmission de plaidoyers de culpabilité au procureur attitré à l'opération.

Photo : Marc-Antoine Paquin

AMENDES

Parmi les amendes imposées, la plus importante est celle de Martin Plourde de Trois-Pistoles à 51 450 $. L’individu est associé à une série d’infractions, dont l’achat et la vente illégale de poissons, l’achat non autorisé de gros gibier et le dépassement des limites de poissons. Il a reçu une interdiction de pêcher pour une période de 12 mois et il a vu son certificat du chasseur être annulé pour 24 mois.

Denis Leclerc, de Notre-Dame-des-Neige, a de son côté reçu une amende de 26 467 $ pour vente illégale de poissons, dépassement des limites de poissons et possession illégale d’un animal autre qu’un gros gibier (coyote).

Narcisse Lévesque de Trois-Pistoles, pour vente illégale de poissons, et Michel Alexandre de L’Isle-Verte, pour vente illégale de poissons, dépassements des limites de poissons, achat illégal de gros gibier et production de faux renseignements à l’enregistrement, ont eu des amendes qui s'élèvent respectivement à 16 425 $ et 15 225 $. M. Alexandre a aussi vu son certificat du chasseur être annulé pour 24 mois.

Des 90 individus à l’amende, la grande majorité réside dans le secteur du KRTB, principalement à Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles et L’Isle-Verte. Les autres amendes varient entre 300 $ et 6 475 $.

Il est possible de consulter la liste complète des contrevenants et des infractions commises ici.

SIGNALEMENTS

Le gouvernement du Québec rappelle que la collaboration de la population est essentielle afin de signaler les actes de braconnage.

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.