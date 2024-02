Collision entre une motoneige et un véhicule à Rivière-du-Loup

«Peter Poncak a tué quelque chose à l’intérieur de moi qui ne pourra jamais revenir.» C’est avec cette phrase frappante que le musicien et documentariste Sébastien Rioux a commencé sa déclaration au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il s’adressait ainsi à Peter Poncak, qui l’a harcelé en ligne pendant plus d’un an, entre le 1er mai 2020 et le 4 ...