Intercepté avec près de 3 kg de cocaïne dans sa camionnette

Les policiers de la MRC de Témiscouata ont mené une saisie de stupéfiants d’envergure dans la nuit du 23 janvier, après avoir intercepté une camionnette au kilomètre 35 de l’autoroute 85 à Témiscouata-sur-le-Lac.

Le conducteur a tenté de prendre la fuite après avoir immobilisé son véhicule et il a été localisé dans le bois, près du rang des Fondateurs. Lors de la saisie effectuée dans le véhicule du suspect, les policiers ont mis la main sur près de 3 kilogrammes de cocaïne, 60 000 comprimés de métamphétamine, 140 000 cigarettes de contrebande, de l’argent canadien et du matériel servant à la revente. Une camionnette Dodge Ram 2015 a aussi été saisie à titre de bien infractionnel.

Germain Gabriel Poirier, un homme de 42 ans du Nouveau-Brunswick, a été arrêté par la Sûreté du Québec et interrogé par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs. Il a comparu la journée même pour des accusations de fuite et d’entrave aux agents de la paix. Il est demeuré détenu et il reviendra en cour le 24 janvier. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, il n’était pas connu des services policiers.

Germain Gabriel Poirier pourrait faire face à d’autres accusations en matière de stupéfiants et relativement à la Loi concernant l’impôt sur le tabac. L’enquête de la SQ est toujours en cours.

Toute information relative au trafic ou la production de stupéfiants ou la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.