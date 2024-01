Pierre Ramsay accusé de tentative de meurtre à Rivière-du-Loup

Un homme de 65 ans, Pierre Ramsay, est accusé de tentative de meurtre en lien avec l’agression d’une femme qui serait survenue le 23 décembre peu avant 6 h du matin à Rivière-du-Loup. La Couronne s’est objectée à sa remise en liberté lors de sa plus récente comparution qui se déroulait le 8 janvier.

Selon sept nouveaux chefs d’accusation déposés lundi, Pierre Ramsay est accusé d’avoir tenté de causer la mort de la victime en la poignardant, d’avoir commis des voies de fait graves, d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et d’avoir harcelé la victime. Ils s’ajoutent à celui d’agression armée qui avait été déposé contre l’accusé le 28 décembre.

De plus, à deux reprises, Pierre Ramsay aurait contrevenu à une ordonnance de s’abstenir de communiquer avec la victime le 29 décembre et le 31 décembre. D’après nos informations, cette agression serait survenue dans un contexte de violence conjugale. L’accusé demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Il est représenté par Me Pierre Gagnon.

Son retour au palais de justice de Rivière-du-Loup est prévu le 15 janvier. Les services d’urgence avaient été appelés pour se rendre à une résidence de Rivière-du-Loup deux jours avant Noël afin d’intervenir à la suite d’une altercation impliquant deux personnes, sur la rue de l’Ancrage à Rivière-du-Loup.

«Ils ont été transportés vers le centre hospitalier pour traiter des blessures de moyennes à graves qui ne menaceraient pas leur vie», a commenté le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies.

Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec et des techniciens en scène de crime se sont rendus sur les lieux afin de faire la lumière sur les circonstances de cet événement.