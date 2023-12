Le jeudi 7 décembre en avant-midi a eu lieu une Opération Impact conjointe impliquant plusieurs policiers des centres de services de Sainte-Marie et de Rivière-du-Loup ainsi que des bureaux de coordination et de soutien opérationnel des régions de la Capitale Nationale/Chaudière Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Le but de cette opération était ...