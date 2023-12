Opération Impact : une soixantaine de constats d’infraction remis

Le jeudi 7 décembre en avant-midi a eu lieu une Opération Impact conjointe impliquant plusieurs policiers des centres de services de Sainte-Marie et de Rivière-du-Loup ainsi que des bureaux de coordination et de soutien opérationnel des régions de la Capitale Nationale/Chaudière Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.

Le but de cette opération était d’intervenir de façon concertée afin de sensibiliser les conducteurs au respect des limites de vitesse. Elle s’est déroulée sur l’autoroute 20 au kilomètre 430 dans le secteur de La Pocatière. Durant cette opération, près d’une soixantaine de constats d’infraction ont été remis, principalement pour le non-respect de la limite de vitesse.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, «La vie humaine, au cœur de nos actions», a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques.

Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : partenariat, intervention, sensibilisation, technologie, évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.