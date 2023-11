André Fitzback renonce à son enquête sur remise en liberté

Arrêté le 15 novembre par la Sûreté du Québec dans le cadre d’une enquête de trafic de stupéfiants, André Fitzback de Rivière-du-Loup a renoncé le 27 novembre à son enquête sur remise en liberté.

L’accusé âgé de 48 ans fait face à plusieurs accusations dont possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic (mai et octobre 2023), recel ne dépassant pas 5 000 $, publication non consensuelle d’une image intime, harcèlement criminel et bris de condition.

Quelques mois auparavant, le 26 mai, André Fitzback avait été arrêté par la SQ lors d’une autre perquisition dans un immeuble à logements de la rue Fraser. Pour son enquête sur remise en liberté, le fardeau de la preuve reposait sur l’accusé. Ce dernier devait être en mesure de démontrer pourquoi il devait être libéré compte tenu que sa détention était nécessaire pour protéger la sécurité du public.

L’avocat de la défense, Me Francis Paradis, a admis qu’il ne serait pas en mesure de renverser le fardeau de la preuve et il a renoncé à l’enquête sur remise en liberté. André Fitzback demeure donc détenu dans tous ses dossiers.

Il sera de retour au palais de justice de Rivière-du-Loup le 12 février pour la suite des procédures judiciaires.