Opérations de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes

La Sûreté du Québec, en compagnie de nombreux partenaires, tiendra des opérations concertées de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes (VPI) auprès de la population, partout au Québec ce mercredi 29 novembre. Ces opérations sont une initiative de la Sûreté du Québec.

Pour une deuxième année consécutive, ces activités se tiendront à plusieurs endroits stratégiques sur le réseau routier ou sous forme de kiosques dans les commerces locaux. Soulignons que cette année plusieurs services de police municipaux et corps de police autochtones se joignent à notre organisation.

Rappelons que l’an dernier, ces quelques 90 opérations ont connu un très grand succès. Les citoyens rencontrés se sont montrés très intéressés et reconnaissants de pouvoir échanger avec des policiers et des intervenants au sujet de la VPI. Cela a également permis d’envoyer un message fort de mobilisation des acteurs contre la violence entre partenaires intimes.

Cette année, nous compterons sur la présence de SOS Violence conjugale, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape, de l’École nationale de police du Québec, du service Rebâtir ainsi que du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Plusieurs organismes locaux s’ajouteront selon les localités où les activités de sensibilisation auront lieu.

«Les personnes victimes et leurs proches peuvent compter sur l’engagement de nos membres pour les accueillir, les soutenir et leur venir en aide. Les activités concertées d’aujourd’hui avec des organisations œuvrant directement auprès des personnes victimes reflètent la complémentarité des expertises et des services disponibles. La Sûreté remercie tous ses partenaires pour leur précieuse implication», a déclaré Caroline Girard, Lieutenante coordonnatrice de l’équipe dédiée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes à la SQ.

«Par cette Opération Nationale Concertée, la Sûreté du Québec offre un beau cadeau à toute notre société : un moment collectif de réflexion sur la problématique de la violence conjugale, un moment pour travailler ensemble plutôt que chacun.es dans nos ressources, un moment pour parler d’une voix forte et dire que la violence conjugale, ça nous concerne toutes et tous et que pour changer le monde, ça prend tout le monde», a souligné Claudine Thibaudeau de SOS violence conjugale.

«La violence entre partenaires intimes est un fléau qu’il faut combattre sous tous les angles, à tous les instants. Les procureurs du DPCP accompagnent au quotidien les personnes victimes vulnérables vivant cette triste réalité. Il est donc naturel pour nous de se joindre aux policiers et aux organismes venant en aide à celles-ci pour montrer qu’ensemble, nous ne faisons qu’un dans cette lutte», a mentionné Me Isabelle Dorion, procureure et coordonnatrice provinciale en violence conjugale au DPCP.

La lutte contre la violence entre partenaires intimes doit être collective pour être efficace. Tisser un filet de sécurité autour des personnes victimes et de leurs enfants permet de leur assurer une meilleure protection et facilite l’accessibilité aux ressources disponibles pour elles.