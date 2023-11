Un Louperivois intercepté à 177 km/h sur l’autoroute 20 

Un jeune conducteur de 21 ans a appris à ses dépens que la vitesse excessive se paie à gros prix. Les policiers de la Sûreté du Québec ont capté au radar un véhicule circulant à 177 km/h sur l’autoroute 20 dans le secteur de Saint-Roch-des-Aulnaies, le 11 novembre en début d’après-midi.

Le jeune homme, originaire de Rivière-du-Loup, s’est vu remettre un constat d’infraction de 1 480 $, en plus de 14 points d’inaptitude à son dossier de conduite. Comme pour tout grand excès de vitesse (GEV), son permis de conduire a du même coup été suspendu sur-le-champ pour une période de 7 jours.

La Sûreté du Québec rappelle qu’un comportement humain est en cause dans la majorité des collisions. La vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur les routes. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant.