Arrestations en matière de stupéfiants à Rivière-du-Loup et La Pocatière 

Une enquête de la Sûreté du Québec, lancée grâce à des informations reçues du public, a permis l’arrestation de quatre suspects en matière de stupéfiants à Rivière-du-Loup et La Pocatière au cours des derniers jours.

Ce mercredi 15 novembre, le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski a exécuté plusieurs mandats d’arrestation dans les secteurs de Rivière-du-Loup et La Pocatière. André Fitzback, Manuel Coté-Messier et Nancy Flower, tous âgés entre 41 et 51 ans, font face à plusieurs chefs d’accusation en matière de stupéfiants, dont trafic et possession en vue d’en faire le trafic.

En début de semaine, le 13 novembre, les policiers avaient exécuté trois mandats d’arrestation concernant Vincent Ouellet-Gagnon (30 ans), en semblable matière. Il s’agit d’ailleurs du même individu qui avait tenté de semer les policiers dans le secteur de Rivière-du-Loup sur l’autoroute 85.

Lorsque les patrouilleurs avaient procédé à la fouille du véhicule, ils ont retrouvé une poudre blanche s’apparentant à de la cocaïne et une arme prohibée.

Ces arrestations sont en lien direct avec une enquête sur la distribution de stupéfiants dans le KRTB qui avait mené à une série perquisitions le 4 octobre 2022. C’est à la suite d’informations reçues du public que cette enquête a été initiée, précise la Sûreté du Québec.

Les individus sont présentement détenus en attente de leur comparution.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.