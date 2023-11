STOP : une pancarte de fortune cause des remous à Saint-Épiphane

Une palette de bois arborant le mot STOP peint en rouge, adossée sur un signe d’arrêt obligatoire tout près de l’école primaire des Jolis-Vents, suscite son lot de réactions à Saint-Épiphane. Une fabrication artisanale qui est le symptôme de problèmes de vitesse et de configuration routière qui perdurent dans la municipalité.

Dans un message sur les réseaux sociaux, la Municipalité de Saint-Épiphane invite les citoyens à communiquer avec la Sûreté du Québec pour dénoncer les usagers de la route qui ne respecteraient pas la signalisation. «Aucune personne ne peut se substituer aux autorités compétentes. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration», conclut cette publication.

Le directeur général de Saint-Épiphane, Stéphane Chagnon, souligne que plusieurs citoyens s’inquiètent de la sécurité du corridor scolaire, sur la rue Sirois. Cette zone est aussi empruntée par des poids lourds qui ne peuvent pas circuler par les autres accès, trop étroits.

«On appelle la police sans arrêt pour les avertir de la situation et leur dire que les gens ne respectent pas la signalisation. Ce n’est pas à nous de s’occuper de ça. On invite fortement la population à contacter la Sûreté du Québec. Plus de monde le feront et plus ça aura un impact sur la présence policière», ajoute Stéphane Chagnon. Ce dernier veut éviter que les citoyens tentent de se faire justice eux-mêmes.

La Municipalité dit avoir interpellé le ministère des Transports concernant la configuration de l’intersection des rues Viger et Sirois. La vitesse est limitée à 30 km/h dans cette zone scolaire.

«Malgré ça, en plus de ne pas faire leur arrêt obligatoire, les automobilistes roulent plus que la limite permise. Même si l’arrêt était de la largeur de la rue, s’ils ne veulent pas le faire, ils ne le respecteront pas […] Est-ce qu’il va falloir qu’il arrive quelque chose de grave pour que ça bouge?», déplore la mairesse de Saint-Épiphane, Rachelle Caron.

La publication de la Municipalité sur les réseaux sociaux a généré son lot de commentaires d’internautes qui ont dénoncé les comportements des usagers de la route dans leur localité. Le directeur général Stéphane Chagnon analyse présentement la possibilité de mettre en place un corridor scolaire sur la rue Sirois sur l’emprise de la route, entre la rue du Couvent et la rue Bernier.