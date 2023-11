La petite bouffe des Frontières de Pohénégamook victime de vandalisme

Portes forcées, peluches éventrées, chocolats piétinés, les réserves pour les paniers de Noël de La petite bouffe des Frontières ont été saccagées le 31 octobre. Alors que plusieurs enfants déguisés en sorcières, pompiers, super héros ou princesses déambulaient dans les rues de Pohénégamook, un ou des vandales ont profité de la fête pour s’introduire dans l’entrepôt de l’organisme communautaire d’aide alimentaire.

En raison de la situation économique actuelle, la coordonnatrice de l’organisme, Valérie Chauty souligne que : «Le vol ça ne s’excuse pas, mais ça peut se comprendre». Elle a cependant de la difficulté à concevoir pourquoi des personnes détruiraient des réserves de nourriture et des cadeaux pour des gens dans le besoin.

L’organisme accumulait dans un entrepôt des denrées achetées à l’aide de subventions afin de confectionner des paniers de Noël et organiser un réveillon. Il y rangeait aussi des cadeaux reçus en dons à faire gagner lors de cet évènement festif. Toutefois, les toutous pour les enfants n’ont plus l’air aussi joyeux, les paquets de chocolats ont été ouverts, écrasés et enfoncés dans les peluches trouées, du matériel de cuisine a été brisé et des poêlons ont été rayés à l’aide de couteau entre autres.

Pour connaitre la façon d’accéder aux locaux et d’ouvrir les lumières, la ou les personnes responsables devaient être au courant de leur emplacement, selon la coordonnatrice. «C’est forcément des gens qui sont déjà venus aux cuisines ou aux ateliers. Ce ne sont pas seulement des gens inconnus, mais des gens qui savaient comment le faire et où aller», soutient-elle.

Valérie Chauty croit que le ou les vandales ont profité d’activités organisées dans le cadre de l’Halloween au bâtiment municipal dans lequel se situe La petite bouffe des Frontières et ont attendu la fin des festivités pour ravager l’entrepôt. «On ne sait pas si les personnes ont tout détruit et laissé les portes ouvertes […] qui ont causé un libre-service […] et que d’autres personnes en ont profité», avance-t-elle.

Une plainte a formellement été déposée à la Sûreté du Québec par l’organisme et la Ville de Pohénégamook afin de retrouver le ou les coupables. «S’il y a eu ça à l’Halloween, ça va être quoi pour les Fêtes, pour le réveillon?», soulève la coordonnatrice.

Elle estime le vol et la destruction de nourriture à plus de 500 $. Pour les cadeaux reçus en dons, elle ne connait pas leur valeur marchande, mais partage leur importante signification.

Les dommages causés aux portes seront réparés aux frais de la Ville. Des caméras, engendrant des couts de plusieurs centaines de dollars pour l’organisme, seront aussi installées. La Ville de Pohénégamook risque cependant de dégager une somme pour aider La petite bouffe des Frontières à assumer la facture.

DES ACTES QUI ONT CAUSÉ LA GROGNE DE LA POPULATION

Dénoncés sur les réseaux sociaux, les méfaits ont rapidement causé la grogne de la population. La publication de La petite bouffe des Frontières a été commentée une quarantaine de fois et partagée par plus d’une centaine de personnes. Des citoyens ont même offert d’aider l’organisme pour se relever de cette fâcheuse situation.

«Il y a des mauvaises actions, mais il ne faut pas oublier que dans le Transcontinental on est vraiment très solidaires et les gens sont là les uns pour les autres, confie Valérie Chauty. Ça nous aide vraiment beaucoup de savoir qu’on n’est pas seuls».

Malgré les méfaits, La petite bouffe des Frontières continue sa mission plus forte que jamais avec un beau tissu social derrière elle. L’organisme sera présent au Marché de Noël de Pohénégamook le 11 novembre, préparera toujours des paniers de Noël même s’ils seront en moins grand nombre et organisera un réveillon solidaire des Fêtes pour les moins bien nantis.

«Si des gens sont prêts à aller jusque-là et qui sont en colère, ça veut dire que la société ne va pas bien et qu’il faut qu’on réponde à ce besoin-là», croit Mme Chauty.