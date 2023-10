Fraude à Saint-Éloi: Ion Vasile plaide coupable

Accusé de fraude de moins de 5 000 $, l’Ontarien de 44 ans Ion Vasile a plaidé coupable à cette accusation le 13 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il a été condamné à purger une peine d’incarcération de 90 jours et il devra se soumettre à une probation d’un an.

Ion Vasile et son présumé complice, Stefan Vasile, auraient interpellé le conducteur d’un véhicule dans une bretelle de l’autoroute 20 dans le secteur de Saint-Éloi le 5 septembre. Ils auraient discuté avec le conducteur «dans le but d’obtenir, avec insistance, une somme d’argent et de s’inviter à bord du véhicule, afin de se diriger vers un établissement financier.» Les suspects auraient ensuite donné à la victime des objets de peu de valeur en guise de remerciement, d’après les informations transmises par la Sûreté du Québec.

La procureure de la Couronne, Me Annie Landreville, a retiré les chefs d’accusation d’enlèvement, d’extorsion et de séquestration qui pesaient contre Ion Vasile. L’accusé a déjà purgé 54 jours de détention préventive, il lui restait donc 36 jours à passer derrière les barreaux lorsque la peine a été prononcée par la juge Luce Kennedy. Cette dernière l’a aussi condamné à restituer un montant de 3 000 $ à la victime par l’intermédiaire du greffe du palais de justice de Rivière-du-Loup.

Lors de sa probation, Ion Vasile devra s’abstenir d’entrer en contact avec la victime. Il devra aussi éviter de se trouver dans le district judiciaire de Kamouraska. L’accusé était représenté par Me Christian Daicu. Les services d’un interprète roumain ont été nécessaires afin que l’accusé puisse comprendre la teneur des discussions devant le tribunal.

Son frère, Stefan Vasile, reviendra en cour pour la suite des procédures judiciaires le 17 novembre. Il a été arrêté au Manitoba en vertu d’un mandat d’arrestation pancanadien, le 3 octobre, avant de comparaitre au palais de justice de Rivière-du-Loup.