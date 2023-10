Le cyberharceleur de Sébastien Rioux connaitra sa sentence en février

Le cyberharceleur Peter Poncak devait recevoir sa sentence ce 13 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup en lien avec les gestes d’intimidation sur le Web qu’il a fait subir à Sébastien Rioux pendant plus d'un an. Le dossier a toutefois été reporté une énième fois, le tribunal étant surchargé de dossiers à entendre.

Il a été fixé au 2 février 2024, soit le jour de la Marmotte. Cette cause sera catégorisée comme étant prioritaire. L’accusé, Peter Poncak, un homme âgé de 38 ans de la région de Gatineau, a plaidé coupable à un chef d’accusation de harcèlement criminel le 22 mars 2023 à l’endroit du documentariste et musicien de Trois-Pistoles, Sébastien Rioux. Depuis, il est en attente de sa sentence.

Entre le 1er mai 2020 et le 4 aout 2021, le Pistolois a été la cible de menaces de mort, de fausses rumeurs concernant de la pédophilie, et d’insultes en tout genre pendant plusieurs mois. Les propos tenus par l’accusé à son endroit étaient empreints de racisme, d’homophobie et de violence.

Peter Poncak a reconnu avoir utilisé de multiples plateformes comme la messagerie instantanée, les textos et les commentaires sous des vidéos afin de s’en prendre à la victime. Il sévissait sous 13 pseudonymes tels que Garinknapp, Nick Gurr, Volcelemperor, [email protected]. Ces comptes étaient liés à une seule adresse IP.

Sébastien Rioux est particulièrement actif sur la plateforme X (auparavant Twitter), où il dénonce la misogynie, le racisme, la xénophobie, la violence et la désinformation, en plus de défendre ses convictions écologistes.

La juge Luce Kennedy s’est adressée directement aux médias afin d’expliquer que des dossiers sont présentement fixés en juillet et en aout à Rivière-du-Loup. «Votre dossier a une importance et je veux être capable de lui accorder le temps dont il a besoin […] Ce passage se fait une fois et je veux que vous ayez chacun votre temps», a-t-elle souligné.

Toutes les parties s’étaient d’ailleurs présentées en personne au palais de justice de Rivière-du-Loup le 13 octobre afin de connaître la sentence qui serait imposée à l’accusé. Elles étaient prêtes à procéder. «Je m’excuse vraiment de ne pas être en mesure d’entendre le dossier aujourd’hui», a conclu la juge Luce Kennedy.

L’histoire de cyberharcèlement à l’endroit de Sébastien Rioux a été reprise par les médias nationaux. Il a aussi été invité sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle le 16 avril 2023 afin de parler du harcèlement en ligne.

