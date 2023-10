Un poids lourd se renverse à Saint-Antonin

Deux accusés impliqués dans un dossier d’enlèvement, de séquestration, de fraude et d’extorsion à Saint-Éloi et à Trois-Pistoles, Ion Vasile et Stefan Vasile, ont comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup le 28 septembre. Selon nos informations, Stefan Vasile, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien en lien avec ce ...