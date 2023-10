Tabac de contrebande: trois contrevenants condamnés

Revenu Québec a annoncé ce mardi que neuf individus, dont trois de la région, ont été reconnus coupables d'infractions liées à la contrebande de tabac. Ils ont été condamnés par la Cour du Québec à payer des amendes totalisant 1 138 680,17 $.

L'enquête réalisée par les agents de la Sûreté du Québec de Rimouski a mené à la condamnation d'Éric Pelletier, âgé de 44 ans de Saint-Antonin, qui, selon Revenu Québec jouait un rôle important dans un réseau de contrebande de tabac, ainsi que de deux coaccusés.

Selon l'accusation, Éric Pelletier se rendait régulièrement sur la réserve de Kahnawake pour procéder à l'achat de plusieurs caisses de tabac de contrebande qu'il redistribuait ensuite à des vendeurs. Le 3 mars 2022, une perquisition dans son véhicule a permis de saisir 130 000 cigarettes. La semaine suivante, le contrevenant a volontairement remis aux policiers 40 000 cigarettes supplémentaires qu'il avait en sa possession.

Quant à Jacques Plourde, 59 ans, et Rénald Plourde, 62 ans, tous deux de Saint-Honoré-de-Témiscouata, une perquisition menée à leur domicile a permis de saisir respectivement 19 400 et 3 200 cigarettes.

Éric Pelletier a été reconnu coupable au terme du processus judiciaire. Il a été condamné à des amendes totalisant 207 000 $. Son permis de conduire sera suspendu pour une durée de six mois.

Pour ce qui est des deux autres individus, Jacques Plourde a été reconnu coupable et Rénald Plourde a plaidé coupable. Le premier a été condamné à des amendes de 11 055 $ et le second a des amendes de 10 000 $. Dans leur cas, leur permis de conduire sera également suspendu pour trois mois.