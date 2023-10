Enlèvement, séquestration et fraude dans les Basques

Deux accusés impliqués dans un dossier d’enlèvement, de séquestration, de fraude et d’extorsion à Saint-Éloi et à Trois-Pistoles, Ion Vasile et Stefan Vasile, ont comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup le 28 septembre.

Selon nos informations, Stefan Vasile, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien en lien avec ce dossier, avait été arrêté la veille au Manitoba. Les deux coaccusés font face aux mêmes chefs d’accusation.

D’après les informations transmises par la Sûreté du Québec, Ion Vasile et son présumé complice Stefan Vasile auraient interpellé le conducteur d’un véhicule dans une bretelle de l’autoroute 20 dans le secteur de Saint-Éloi, le 5 septembre.

Ils auraient discuté avec le conducteur «dans le but d’obtenir, avec insistance, une somme d’argent et de s’inviter à bord du véhicule, afin de se diriger vers un établissement financier.» Les suspects auraient ensuite donné à la victime des objets de peu de valeur en guise de remerciement.

À la suite du signalement de cet événement et d’une bonne description du suspect, les policiers ont pu localiser un premier individu de 44 ans et procéder à son arrestation le 6 septembre dans le secteur de Rimouski.

Son complice âgé de 27 ans a été arrêté la semaine dernière. Les deux coaccusés demeurent détenus en attendant la suite des procédures judiciaires. Ils ont recours à un interprète roumain lors de leurs passages en cour. Tous leurs dossiers ont été remis au 13 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup.