Prévention fraude: faux représentants et faux policiers

La Sûreté du Québec du poste de la MRC de Kamouraska désire mettre en garde la population du KRTB de deux stratagèmes de fraude qui sont rapportés présentement dans la région.

Un ou des fraudeurs appellent chez des gens en se faisant passer pour des enquêteurs d’une institution financière et avancent qu’ils ont détecté une fraude au niveau de leur compte bancaire.

Afin de remédier à la situation ou pour régulariser leur situation, le fraudeur demande à la personne de placer ses cartes de débit ou de crédit dans une enveloppe en prenant bien soin d’inscrire sur celle-ci le numéro d’identification personnel (NIP). Ensuite, il indique que quelqu’un passera un peu plus tard afin de récupérer la carte dans la boite aux lettres.

Aussi, des victimes reçoivent un appel d’une personne s’identifiant faussement comme un policier. L’interlocuteur informe les gens qu’ils ont été victimes de fraude.

Il leur demande ensuite de retirer de leur compte bancaire le plus d’argent possible afin de le mettre à l’abri et de disposer les billets dans une enveloppe à l’extérieur de la maison sous prétexte que deux enquêteurs passeront les récupérer. Les victimes subissent par la suite une perte monétaire.



La SQ appelle la population à être vigilante et de faire les vérifications qui s’imposent auprès de son institution financière.



Si vous avez été victime de ce stratagème, n’hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec ou encore avec le centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.