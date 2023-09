Collision entre un véhicule et un cycliste à Rivière-du-Loup

Une collision entre un véhicule et un cycliste est survenue le vendredi 8 septembre vers 21h30 sur la rue Fraserville à Rivière-du-Loup.

Le cycliste a été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures graves. Toutefois, on ne craindrait pas pour sa vie.

Un policier de la Sûreté du Québec spécialisé dans les enquêtes collision s’est rendu sur place pour analyser la scène et pour tenter d’établir les causes et les circonstances ayant mené à la collision.