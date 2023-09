Vigilance concernant la vente itinérante dans la MRC de Rivière-du-Loup

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup souhaitent rappeler aux citoyens de la région de faire preuve de vigilance quant à la vente itinérante.

Quelques signalements nous ont été rapportés dans le secteur ces derniers jours en lien avec des services visant des systèmes de ventilation, de réparation et pose de matériel dans l’entretoit subventionné par le gouvernement.

Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et peuvent être très insistants auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré leur réticence. Soyez vigilants, même si certains individus s’affichent avec des cartes professionnelles, vêtements corporatifs et contrats avec logo.

Voici quelques conseils de prévention;

- Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne pouvez pas la voir, demandez à travers la porte l’identité du visiteur.

- Même s’il semble honnête, et semble posséder des documents officiels, rien ne signifie qu’il n’y a pas une fraude sous-jacente.

- Même si l’individu vous donne son nom et le nom de la compagnie qu’elle représente et produit une pièce d’identité avec photo, rien ne signifie qu’il n’y a pas une fraude sous-jacente.

- Prenez le temps de vérifier les informations transmises pour ce type de sollicitation impliquant une subvention gouvernementale reliée à l’efficacité énergétique auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec au 1-866-266-0008

- Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.

- Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez également consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les différentes fraudes courantes et les conseils de prévention à leur sujet.

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à tout type de sollicitation et vous rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.